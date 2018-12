Nouveaux horaires pour les bus et le tram au Mans à partir de lundi

Le Mans, France

La Setram modifie les horaires de plusieurs lignes de bus et du T1 à partir de ce lundi, notamment pour pallier les problèmes de fréquentation trop massive à certaines heures depuis septembre.

Ligne 12 et Tram 1 renforcés

La ligne 1 du tram, toujours saturée en début de matinée malgré une fréquence de passage augmentée en septembre, bénéficie de trois allers-retours supplémentaires avant 8 heures du matin. La fréquence en cours de journée et le soir ne change pas.

Les critiques des usagers de la ligne 12 ont aussi été entendues : sept nouveaux trajets sont ajoutés en semaine, dont deux entre 6 heures et 8 heures, et deux en heure de pointe le soir. Cela permet à la ligne de retrouver la fréquence des trajets connue avant septembre le matin et en fin d'après-midi. Le nombre de trajets assurés en cours de journée reste en revanche plus faible.

Horaires ajustés sur plusieurs lignes de bus

Plusieurs lignes de bus voient également leurs horaires ajustés, parfois de façon minime. Les lignes 14, 16, 33, 24 et 27 sont concernées. Certains changements visent à améliorer la desserte des établissements scolaires et à faciliter des correspondances.

La ligne 7 voit également ses horaires modifiés et s'arrête désormais à l'arrêt Louis Delage, pour soulager la ligne 14 très fréquentée depuis la rentrée.

Renforts supplémentaires pour Noël

En prévision de Noël et des dimanches d'ouverture des magasins, la fréquence du tram est renforcée les 16 et 23 décembre de 12 heures à 19 heures.

Les dimanches 9, 16 et 23 décembre, la ligne 7 est renforcée l’après-midi et la ligne 14 circule exceptionnellement pour se rendre en zone industrielle Nord.