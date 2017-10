Nouveaux horaires TER en Bretagne : un train supprimé et des retards quotidiens pour certains usagers

Depuis le début du mois de septembre, certains horaires de TER en Bretagne ont été modifiés avec la nouvelle ligne LGV Paris-Rennes. Certains usagers ont donc vu leur train du matin supprimé, ne leur permettant plus d'être à l'heure au travail.

Les nouveaux horaires de TER en Bretagne font grincer des dents. Depuis ce mois de septembre, certains ont changé avec la nouvelle ligne LGV Paris-Rennes. Conséquences pour certains usagers : ils n'ont plus de train le matin pour arriver à l'heure au travail.

Céline par exemple, une habitante de Saint-Malo qui travaille dans le milieu carcéral à Rennes, n'est plus à l'heure depuis les changements d'horaires : "D'habitude, je prenais le train de 5 h 50 à Saint-Malo. Je me suis aperçu à la rentrée que mon TER avait été définitivement supprimé, s'agace Céline. Je suis donc obligé de prendre le train suivant, à savoir un TGV qui part à 6 h 07. Si vous rajoutez 50 minutes de trajet, j'arrive au travail vers 7 h, alors que je dois y être pour 6 h 45".

Et puis comme elle le mentionne sur la pétition en ligne, "le TGV ne dessert plus les autres gares situées sur cette voie. Les abonnés de Combourg, Montreuil-sur-Ille ou ceux souhaitant se rendre à Pontchaillou n'ont donc plus de transport du tout et se retrouvent coincés".

Moins de salaire et plus de frais par mois

On peut sans doute se dire qu'un quart d'heure, ce n'est pas grand chose au travail. Mais, ce retard multiplié par cinq jours, cela représente 1 h 15 de perdu par semaine, soit six heures de moins par mois sur la feuille de paie pour Céline.

Rajoutez à ça une vingtaine d'euros de plus par mois au forfait de train pour emprunter le TGV, ce qui fait beaucoup pour elle.

La pétition a déjà recueilli presque 200 signatures

Céline ne peut plus se permettre d'arriver en retard tous les jours à cause de cette ligne supprimée © Radio France - Alexandre Frémont

Cette malouine a demandé à la région Bretagne pourquoi son train avait été supprimé, mais elle n'a pas reçu la réponse qu'elle attendait. "On m'a dit que ce n'était qu'un déplacement de train. Il semblerait que ce problème ne soit que mineur pour eux", nous confie-t-elle.

Alors pour faire bouger les choses, elle a lancé une pétition en ligne pour la restauration de cette ligne. Céline n'attend pas forcément un nombre précis de signatures mais souhaite seulement que ça fasse réagir la région pour qu'elle remette en place une ligne avant 6 h du matin au départ de Saint-Malo. "On a un peu l'impression que nous passons après les Parisiens, privilégiés pour cette nouvelle ligne LGV Paris-Rennes", conclue-t-elle.