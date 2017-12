Si vous avez la mauvaise habitude de ne pas payer votre stationnement, il est peut-être temps de prendre une bonne résolution et de vous y mettre! En effet, les règles de verbalisation changent à partir de ce 1er janvier.

Avec la mise en application de la loi sur les métropoles de 2014, ce sont les communes qui fixent le tarif du stationnement, et le prix du forfait en cas de non respect des règles. Il ne s'agit plus d'une "amende" car l'infraction est désormais dépénalisée et ne fait donc plus l'objet d'un procès verbal dressé par un agent de l'Etat.

Peu de changements dans la région

Dans la Somme, cela ne va toutefois pas beaucoup changer, et la plupart des communes ont pour le moment choisi de conserver le tarif de 17 euros. C'est le cas à Amiens, Albert, Mers les Bains ou encore Cayeux. Seule la commune de Saint Valéry sur Somme a choisi d'augmenter le forfait post-stationnement à 22 euros

À Fort Mahon, le stationnement payant entre en vigueur à compter du 1er avril et les élus délibéreront au premier trimestre sur une éventuelle augmentation.

Dans l'Oise, les forfaits de post-stationnement augmentent à Beauvais et à Compiègne pour atteindre 20 euros.

Voici les prix des forfaits post-stationnement en vigueur à partir du 1er janvier 2018 © Radio France - Eric Turpin

Recours à des sociétés privées

À noter : si vous dépassez la durée pour laquelle vous avez payé en arrivant, le montant déjà acquitté sera déduit de votre "forfait post-stationnement".

Autre nouveauté : les villes peuvent confier le contrôle des voitures à des entreprises privées, ce qui devrait signifier plus de vérifications que par les seuls agents de police.