Pays de la Loire, France

Les tarifs des TER vont changer en Pays-de-la-Loire. Les trains doivent faire face à la concurrence des cars et du covoiturage. Résultat, en cinq ans, le nombre de voyageurs occasionnels a baissé de 15%. L'objectif, c'est donc de les faire revenir et d'atteindre une hausse de la fréquentation de 10% d'ici trois ans.

Des cartes de fidélité plus intéressantes

Pour ça, ils vont bénéficier de cartes de fidélité moins chères pour ensuite payer leurs billets moitié prix. Elles vont passer de 65 à 30 euros par an pour les 26 ans et plus pour qu'elles soient plus vite rentabilisées. Il y a aussi de nouveaux tarifs spéciaux, comme le tarif Multi. Il s'inspire du covoiturage : il s'agit d'un forfait à 45 euros sur deux jours pour 1 à 5 voyageurs.

Les nouveaux tarifs seront plus intéressants pour les voyageurs occasionnels - Région Pays-de-la-Loire

L'abonnement au mois plus cher pour inciter les voyageurs à prendre un abonnement illimité

En revanche, l'abonnement mensuel va coûter plus cher. Jusqu'à 7 euros de plus par mois ! Ça parait énorme, mais la région explique que c'est pour inciter les voyageurs qui prennent le train pour faire le trajet domicile-travail (et dont l'abonnement est prix en charge par l'employeur à 50%) à prendre un abonnement illimité, ce qui représente des frais de gestion moins élevés pour la région. C'est ce qu'a expliqué Roch Brancour, le vice-président en charge des transport ce mardi matin sur France Bleu Loire Océan.

Les abonnements illimités sont plus intéressants que les abonnements au mois - Région Pays-de-la-Loire

Cette nouvelle tarification devrait être adoptée en session le 22 mars. Elle entrera en vigueur en juillet pour les abonnements, dès le mois d'avril pour les occasionnels.