Nouveaux Vélib' : la difficile transition pour les abonnés

Depuis le 1er octobre, les travaux pour remplacer les Vélib' ont démarré. Les fermetures de stations se multiplient pour préparer l'arrivée du nouveau vélo en libre service en 2018. Une période difficile pour les usagers.

Pas toujours facile de trouver un Vélib' en ce moment. Jeudi, Gabriel a dû marcher 15 minutes et changer d'arrondissement pour enfin tomber sur une station pleine, dans le 15eme. Environ 300 stations (sur 1200) sont actuellement indisponibles. Elles sont en travaux pour préparer l'arrivée du nouveau Vélib' le 1er janvier 2018.

"Le problème c'est qu'il y a déjà beaucoup de stations où les vélos sont cassés, explique le jeune homme, usager quotidien de Vélib'. Si en plus, la moitié des stations sont fermées, ça réduit beaucoup le nombre de vélos disponibles et il faut se battre un peu pour en trouver".

Sur Twitter, certains regrettent de ne pas avoir été prévenus.

@Velib 30 min pour trouver une station de dépose, toutes fermées alors que l'app indique des places libres, service déplorable ! — Chloé C (@Clo_crdl) November 2, 2017

@Velib Quand vous démontez des stations ce serait bien de les enlever de votre application... #galeredusoir — Antoine GRASSET (@antoinegrasset) November 1, 2017

Les travaux de remplacement ont commencé le 1er octobre. Il faut six à huit semaines de chantier sur chaque station pour effectuer la transition. Une fois que le courant a été coupé, JCDecaux enlève ses vélos puis c'est l'entreprise Colas qui démonte les bornes. Le chantier est ensuite transmis à Smoovengo, chargé de mettre en place ses installations pour les nouveaux Vélib'.

Une station Vélib', une fois les bornes démontées © Radio France - Emilie Defay

Au total, la transition va durer six mois. Les nouveaux Vélib' arriveront à partir du 1er janvier 2018 mais il faudra attendre le 1er avril pour que toutes les stations soient opérationnelles à 100%. "Le moment le plus dur, ce sera la nuit du 31 décembre au 1er janvier où on aura 50% du service Vélib' " prévient Catherine Barrati-Elbaz, la présidente du syndicat Autolib' Vélib' Métropole.

Pour connaître les stations fermées pour travaux, rendez-vous sur le site www.velib2018.com. Une carte interactive des stations indisponibles est disponible.

En orange, les stations fermées pour travaux - Capture d'écran du site Vélib2018.com

Autre problème souligné par certains usagers. L'état des vélos. Depuis quelques semaines, la maintenance laisse à désirer estime Isabelle, usagère quotidienne de Vélib'. "J'ai constaté qu'il y a d'avantage de vélos pourris que d'habitude".