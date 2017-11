Nouveaux Vélib' : les tarifs augmentent le 1er janvier

Les tarifs des nouveaux Vélib' sont votés ce jeudi. Ils augmenteront à partir du 1er janvier 2018. L'abonnement annuel passe à 37,20 € voire 99,60 € si vous choisissez de rouler en électrique.

Rouler à Vélib' va coûter cher, voire beaucoup plus cher à partir du 1er janvier. Avec l'arrivée des nouveaux vélos, dont 30% seront électriques, les tarifs augmentent et se diversifient. Ils sont votés ce jeudi par les élus du syndicat Autolib' Vélib' Métropole. Et sauf changement de dernière minute, voici les principales nouveautés de la grille tarifaire.

Tout d'abord, terminé l'abonnement annuel unique à 29 €. Il y a aura désormais deux tarifs : 37,20 € par an pour le Vélib' classique et 99,60 € si vous choisissez l'option électrique. Autre changement, le paiement sera désormais mensuel : ce qui revient donc à 3,10 € pour le Vélib' classique et 8,30 € pour la version électrique. Ces tarifs donnent droit, comme aujourd'hui, à une demi-heure gratuite. A noter que si vous voulez emprunter un Vélib' électrique avec un abonnement mécanique, il vous en coûtera 1 € de plus (la première demi-heure et ensuite 2 € par demi-heure.

Un forfait à la demande

Pour les usagers occasionnels, deux possibilités. Les forfaits à la journée ou à la semaine continuent d'exister mais augmentent. Comptez 5 € pour le ticket journée (contre 1,70 € aujourd'hui) et 15 euros pour le ticket 7 jours ( contre 8 € aujourd'hui) avec toujours la première demi-heure gratuite (ou 1€ si vous roulez en électrique). En parallèle, une nouvelle offre fait son apparition : un abonnement à la demande. On ne paye rien au moment de l'inscription, seulement à l'usage : 1 € la demi-heure pour un vélo classique, 2 € pour rouler en électrique.

Les réductions pour les jeunes (moins de 27 ans) et les tarifs sociaux (boursiers, jeunes en insertion et bénéficiaires de la gratuité transport) demeurent. En revanche, le forfait 45 minutes (qui permet d'avoir les 45 premières minutes gratuites) disparaît.

A noter que si tout abonnement souscrit avant le 1er janvier 2018 est valable un an. C'est donc le moment de s'inscrire à moindre coût avant que les tarifs augmentent.