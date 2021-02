Nouvel accès routier à La Rochelle : des travaux au cœur du marais de Tasdon

SCE – Ateliers UP+

C'est une nouvelle étape du chantier de la nouvelle avenue Simone-Veil, qui doit constituer une nouvelle entrée routière au sud La Rochelle, entre Aytré et la gare : des travaux débutent lundi 15 février sur l'avenue Jean-Moulin, afin d'assurer le raccordement de cette nouvelle avenue avec la voirie existante. C'est ce qu'annonce la communauté d'agglomération rochelaise, responsable du chantier.

Au menu de ce chantier qui doit durer sept mois : la création d'un carrefour giratoire, d'un nouveau chemin réservé aux vélos et aux piétons, doté d'un éclairage public adapté, ou encore la sécurisation de l'actuel carrefour à feu de la rue des Peupliers.

La faune et la flore ne sont pas oubliées dans ce secteur sensible, l'avenue Jean-Moulin traversant le marais de Tasdon en cours de requalification. Deux passages souterrains seront créés pour faciliter la circulation des animaux, et des clôtures posées le long de l'avenue pour éviter des traversées sauvages. Des fossés seront dessinés pour filtrer la pollution créée par le trafic automobile, lors des épisodes de pluies.

Travaux prévus avenue Jean-Moulin à La Rochelle, à partir du 15 février 2021 - Cda La Rochelle

Circulation maintenue durant les travaux

Durant ce chantier, la circulation sera maintenue sur l'avenue Jean-Moulin, mais la vitesse sera limitée à 30 km/h. Des cheminements temporaires sont également prévus pour les piétons et les vélos.

A partir de juillet, la dernière étape du chantier consistera à terminer la nouvelle avenue Simone-Veil, et assurer son raccordement à la rocade rochelaise (RN 137).

L'avenue doit accueillir ses premiers véhicules fin 2021. L'idée de ce projet vieux de 40 ans, c'est de soulager les entrées existantes dans La Rochelle, et notamment le centre-ville d'Aytré qui voit passer chaque jour 11.000 véhicules dont de nombreux camions.