Nouvel aménagement des boulevards à Bordeaux : le trafic a baissé de 20%

Didier Jeanjean, adjoint au maire de Bordeaux en charge de la nature en ville et des quartiers apaisés, invité de France Bleu Gironde

"C'est ce qu'on appelle l'évaporation du trafic". Les mots de Didier Jeanjean, adjoint au maire de Bordeaux en charge de la nature en ville et des quartiers apaisés, en réaction à une étude de Bordeaux Métropole sur les boulevards. Étude qui constate une réduction du trafic de 20% sur les boulevards en septembre, entre 2019 et 2021. La ville de Bordeaux y voit un objectif atteint : celui de pousser les habitants à laisser la voiture au garage, en réaménageant les boulevards. L'une des deux voies est désormais réservée aux bus et aux vélos.

Avant de mettre les boulevards à une voie de circulation pour les voitures, "nous avons d'abord travaillé sur les alternatives", décrypte Didier Jeanjean. Il poursuit : "aujourd'hui, les gens peuvent prendre la ligne 9. Ils peuvent prendre le vélo puisque les pistes sont sécurisées. Ils peuvent aussi décaler leur transport. Pour partie, le trafic disparaît".

Les riverains ont pourtant le sentiment de voir davantage de bouchons sur la voie unique réservée aux automobilistes. La clé, explique l'élu bordelais, c'est que "on a l'impression que la voie de droite est vide, (celle réservée aux bus et aux vélos, NDLR) alors qu'en fait elle transporte". Un bus qui passe peut transporter jusqu'à 100 personnes alors qu'une voiture est souvent occupée par une personne seule. Grâce aux aménagements, TBM va pouvoir augmenter la cadence de sa ligne 9.