Nouvel an : les trams circuleront toute la nuit à Bordeaux Métropole

Comme cela avait déjà été le cas pour le passage à l'année 2019 et 2020, les trams circuleront toute la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, annonce dans un communiqué TBM, qui gère les transports de Bordeaux Métropole. Ils fonctionneront avec une fréquence d'un passage toutes les 15 minutes pour les trams A, B et C, et d'une demie heure pour le tram D.

Ce sera aussi le cas de la ligne TBNight, qui relie tous les week-ends les Bassins à flot au campus de Talence/Pessac, en passant par la Victoire. Les parc-relais seront aussi ouverts toute la nuit. Les lianes (bus n°1 à 16) circuleront elles juqu'à 1 heure du matin, comme les liges Flexo nuit (50, 51, 52, 54, 55 et 57)