Nouvel échangeur Saran-Gidy sur l'A10 : le chantier officiellement lancé

Désengorger l'actuelle sortie "Orléans-Nord" qu'empruntent notamment les poids-lourds qui travaillent avec le pôle 45 de Saran et la zone d'activité de Gidy : c'est l'objectif principal de ce nouvel échangeur en construction sur l'Autoroute A10 à Gidy et auquel la préfète avait donné son feu vert l'été dernier. Le chantier a officiellement été lancé ce lundi en fin d'après-midi. La mise en service est prévue fin 2023.

Une meilleure desserte du Pôle 45

Situé au sud des deux aires de service de Gidy et Orléans-Saran et deux kilomètres au nord de l’échangeur actuel d’Orléans-nord, ce nouveau diffuseur sera composé de deux bretelles d'entrée et de sortie, de deux giratoires, d'un nouveau pont de franchissement, et d'une gare de péage. Il coutera 35 millions d'euros, cofinancés par le concessionnaire Vinci Autoroutes pour 18 millions d'euros, par le Département du Loiret (10 millions €) et par Orléans Métropole (7 millions €). 10 000 à 15 000 véhicules devraient l'emprunter chaque jour, dont 30% de poids-lourds.

"C'est un projet attendu depuis plus de 25 ans, il était temps de le réaliser, souligne Thierry Maillé, le directeur opérationnel de Vinci Autoroutes pour le secteur d'Orléans. Cela va vraiment permettre de désengorger le quart nord-ouest de la métropole d'Orléans qui est congestionné matin et soir, et de mieux desservir le Pôle 45, qui est la plus importante zone d'activités du Loiret, avec 230 entreprises."

Un chantier respectueux de l'environnement selon Vinci autoroutes

La première mouture de ce projet avait subi quelques critiques de la part de l'Autorité environnementale, qui s'inquiétait notamment des mesures de compensation pour les zones humides fréquentées par 2 espèces d'oiseaux classées vulnérables (le bruant des roseaux et le bruant jaune), ainsi que de la prise en compte du risque inondation, dans un endroit très sensible, marqué par les inondations de juin 2016.

Des critiques entendues par Vinci Autoroutes, qui a prévu notamment de replanter 2 000 arbres pour reconstituer, tout près de là, un habitat propice au développement de la faune, et de créer un "corridor écologique" permettant la mobilité des espèces animales. D'autre part, une solution innovante a été imaginée pour la gestion des eaux pluviales au niveau de la future gare de péage de Saran-Gidy : "L’auvent, d’une superficie de 1200 m², ainsi que le toit du futur bâtiment, d’environ 100 m², ont été conçus pour récupérer plusieurs centaines de milliers de litres d’eau par an, explique Damien Sené, le chef du projet. Cette eau pluviale sera acheminée et stockée dans une cuve enterrée pour alimenter des sanitaires et servir au nettoyage de la gare de péage."

Des travaux parallèles au chantier de l'élargissement

Les travaux pour ce nouvel échangeur seront concomitants à d'autres déjà en cours dans le même secteur géographique : ceux de l'élargissement de l'A10 au Nord d'Orléans qui ont débuté il y a 3 ans et qui doivent s'achever en 2025 - il s'agit là de créer une 4ème voie dans chaque sens de circulation sur une portion de 16 kms, entre La Chapelle St Mesmin et Sougy (c'est la partie située entre les bifurcations avec l'A71 et l'A19). "Mais nous avons anticipé cela, car en fait nous avons commencé à réaliser la 4ème voie précisément sur cette partie, de manière à enchaîner sur les travaux du nouvel échangeur", précise Thierry Maillé.

Si on cumule les différents chantiers actuellement en cours (et notamment au sud de Tours), Vinci autoroutes aura investi 1 milliard d'euros en Centre-Val de Loire entre 2015 et 2025 (dont 350 millions d'euros sur le Loiret). Le chantier du diffuseur de Saran-Gidy, lui, emploiera 70 personnes en moyenne, dont près de 12 000 heures en insertion (sur les 230 000 heures de travail au total que nécessiteront les travaux).