Nouvel exercice pour le tram d'Avignon

À un peu plus de deux semaines de son inauguration, le tramway d'Avignon poursuit ses exercices face à de faux accidents. Le scénario de ce jeudi matin prévoit la simulation d'un incendie quartier Saint-Ruf.

Département Vaucluse, France

Si vous passez par l'avenue Saint-Ruf à Avignon ce jeudi matin, vous allez probablement croiser des secours et des membres des forces de l'ordre. Ils interviennent en fait sur une simulation d'incident autour du tramway, inauguré le 19 octobre. Après un faux accident entre une rame du tram et une voiture, il s'agit maintenant d'apprendre à faire face à un incendie à proximité des voies. Il faudra alors faire face à une restriction temporaire de la circulation du tram et des bus.

La semaine dernière, sur la rocade, entre le lancement de l'alerte et la fin des opérations, les secours ont mis trois quart d'heure à évacuer la fausse blessée. D'autres exercices sont prévus d'ici l'inauguration.

