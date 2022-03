Nouvel incident sur le Paris-Clermont : un train supprimé ce dimanche à cause d'un problème électrique

C'est une nouvelle semaine noire sur le rail entre Paris et Clermont-Ferrand. Après deux accidents sur ce même trajet, jeudi 17 mars dans la Nièvre et vendredi 18 entre Riom et Vichy, voilà qu'un problème technique pénalise encore les voyageurs ce dimanche.

Cet Intercités n°5955 devait partir à 8h57 de la gare de Bercy à Paris. "On nous a annoncé une heure de retard", raconte Philippe depuis le quai, "puis deux, puis finalement deux heures plus tard que le train était annulé et qu'on devait prendre celui de 12h54." Soit quatre heures de retard et de bien maigres explications. "Un problème de caténaire à la gare de Brétigny mais on n'en sait pas plus, et ça ne nous dit pas pourquoi on change de train", se désole Philippe, installé depuis deux ans à Clermont-Ferrand et devenu malgré lui un habitué de ces incidents.

Sur son site internet, la SNCF invoque un "défaut d'alimentation électrique". Pas de quoi apaiser le ras-le-bol des usagers réguliers de cette ligne.

