Nouvel incident technique à Montparnasse ce samedi matin

La gare Montparnasse à Paris, une semaine après la pagaille monstre due à une panne de signalisation, a été partiellement bloquée depuis environ 8h ce samedi matin. Un TGV en panne a empêché d'autres trains de partir ou d'arriver à la gare. Le trafic a été rétabli.

Pas de répit pour les voyageurs. Un nouvel incident technique est venu perturber la circulation des trains à la gare Montparnasse, moins d'une semaine après un autre incident majeur, qui avait quasiment paralysé le trafic de dimanche à mardi.

Ce samedi matin, une panne dans un TGV à destination de Hendaye a empêché d'autres trains de partir ou d'arriver à la gare. Un tiers des voies ont été touchées (8 voies sur 24), et selon le personnel SNCF présent en gare, les trains ont été retardés pendant au moins trois quart d'heure. Le pantographe du TGV, la pièce métallique qui relie le train au caténaire, était défaillant.

La SNCF sait qu'elle est attendue au tournant, après l'incident majeure qui a touché la gare Montparnasse de dimanche à mardi. L'entreprise ferroviaire a d'ailleurs rendu un rapport au gouvernement sur le sujet. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a demandé à la SNCF "de mettre en oeuvre immédiatement l'ensemble de recommandations contenus dans le rapport", en particulier la mise à jour des "procédures d'exploitation des grandes gares en situations dégradées" et un "calendrier précis d'amélioration du système d'information des voyageurs pour le rendre plus réactif et plus cohérent".