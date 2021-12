Nouvel An : une partie des transports franciliens circuleront toute la nuit

Même si les bars et restaurants devront fermer leurs portes à 2 heures du matin au soir du réveillon, Île-de-France Mobilités maintient son plan de transport prévu pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Six lignes de métro, quatre lignes de RER et les Transiliens circuleront toute la nuit.

La ligne 9 du métro parisien circulera toute la nuit du Réveillon du Nouvel An, comme les lignes 1, 2, 5, 6 et 14.

Pas de feux d'artifice, de grands rassemblements en extérieur, fermetures des bars et des restaurants à 2 heures du matin, discothèques fermées... Si l'exécutif et la préfecture de police ont pris des mesures visant à limiter le risque de contamination le soir de la Saint-Sylvestre, restreignant les possibilités de célébrer le passage à la nouvelle année, de nombreux Franciliens vont néanmoins vouloir la fête, et sortir pour le 31 décembre.

Île-de-France Mobilités a décidé de maintenir son plan de transport pour la nuit du 31 au 1er, malgré l'annonce de ces nouvelles mesures de restriction. L'objectif est double. D'abord, étaler les retours chez soi et éviter que tous les fêtards se massent dans les derniers métros et RER, alors que le virus circule très fortement en cette fin d'année (le taux d'incidence en Île-de-France atteignait les 1 300 cas pour 100 000 habitants le 29 décembre). Puis, pousser les Franciliens à ne pas prendre leur véhicule pour se rendre et repartir de leur soirée du Nouvel An, afin de limiter les risques d'accidents liés à l'alcool.

6 lignes de métro et 4 lignes de RER circuleront

Dans le détail, six lignes de métro circuleront toute la nuit : les lignes 1, 2, 5, 6, 9 et 14. Cependant, tous les arrêts ne seront pas desservis. Pour savoir si le métro s'arrêtera à celui qui vous intéresse, vous pouvez consulter la carte fournie par Île-de-France Mobilités.

Côté RER, le E s'arrêtera à 0h50. En revanche, les lignes A, B, C et D transporteront les fêtards jusqu'au bout de la nuit. Il faudra compter sur un RER toutes les 20 minutes sur les tronçons principaux des lignes A et B, et toutes les 30 minutes pour les RER C et D.

Les Transiliens K et U ne circuleront pas. En revanche, tous les autres transporteront bien des voyageurs, mais il ne faudra pas les rater. Il y aura entre deux et quatre trains dans la nuit selon les lignes.

De leur côté, les Noctiliens fonctionneront comme un week-end habituel.

Les transports franciliens seront gratuits durant toute la soirée et la nuit du Réveillon.