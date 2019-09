Nouvelle-Aquitaine Electrique Tour : promouvoir le véhicule électrique

Poitiers, France

Ils sont vingt-quatre véhicules alignés sur la place Charles de Gaulle à Poitiers : 21 voitures et 3 motos, toutes électriques. A leur bord, des particuliers et des représentants d'entreprises, qui prennent la route ce mardi pour la huitième édition du Nouvelle-Aquitaine Electrique Tour. Un événement organisé par TEV (Tour Véhicule Electrique) en partenariat avec la région.

Déconstruire les idées reçues

Leur programme ? Relier Poitiers à Pau puis Pau à Bordeaux en deux jours pour prouver que l'électrique permet désormais de faire de grandes distances sans problème. Pas assez d'autonomie ? Les véhicules électriques actuels peuvent rouler entre 400 et 500 kilomètres sans être rechargés. "Ce qu'il faut, c'est changer ses habitudes : au lieu de s'arrêter pour mettre de l'essence, on profite d'une pause pour manger ou s'étirer pour recharger la voiture. Ce n'est plus une contrainte" explique Olivier Lambert, l'un des motards du tour. En un an, il a déjà fait 25 000 kilomètres à moto et n'est jamais tombé en panne.

Le tour ne passe par aucune autoroute. Les véhicules vont même passer par le col d'Aubisque, à 1 700m d'altitude. le but, c'est de montrer que l'électrique n'est pas seulement un véhicule urbain.

Les motos aussi peuvent être électriques. © Radio France - Marie Dorcet

Les entreprises comme moteur

Parmi les participants, plusieurs entreprises comme EDF ou la centrale de Civaux. Pour Jean-François Villeret, l'organisateur de l'événement, c'est essentiel que les entreprises montrent l'exemple. "Elles ont des avantages fiscaux à passer à l'électrique, et en plus ça peut leur faire une bonne image." Car pour le moment, l'électrique coûte plus cher que le thermique à l'achat "mais on a un avantage en terme d'usages : l'énergie coûte moins cher, et l'entretien est quai-inexistant".