Nouvelle coupure totale du trafic SNCF en région Centre Val de Loire pour cause de travaux

Dans le cadre des travaux de modernisation des lignes SNCF, quatre week-ends d'interruption totale de la circulation des trains sont programmés au printemps 2019. Le premier, c'est ce week-end des 23 et 24 mars et tous les axes de la région Centre Val de Loire sont touchés

Orléans, France

Les orléanais sont habitués, depuis plusieurs années, aux week-ends d'interruption de trafic entre Orléans et Paris, pour cause de travaux de modernisation de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Mais cette fois l'interruption s'étend à sept lignes de la région Centre Val de Loire. Il s'agit de renouveler les équipements des voies, et cela nécessite que le trafic soit totalement interrompu. Des trains partent ce samedi matin et dimanche 24 mars en fin de journée. Entre les deux, pas de trains, ou presque.

Ligne Orléans-Paris : c'est la plus touchée. Pas de circulation entre samedi 23 mars à 9h50, jusqu'au dimanche 24 mars à 16h20. Des cars de substitution (quatre le samedi des Aubrais vers Paris et six entre Paris et les Aubrais, et inversement le dimanche) sont proposés entre Les Aubrais et Paris, au tarif unique de 10 euros. La réservation est obligatoire, même pour les abonnés, sur le site internet de la SNCF.

Ligne Orléans-Tours : la circulation des trains est interrompue entre Orléans et Blois du samedi 23 mars à 14h au dimanche 24 mars à 14h. Quelques trains pourront effectuer le trajet Tours-Blois, mais le trafic est fortement réduit.

Ligne Orléans-Vierzon-Bourges et Châteauroux : la circulation des trains est interrompue du samedi 23 mars 9h50 au dimanche 24 mars 16h20.

Trois autres week-end de perturbations

Trois autres week-ends d'interruption sont prévus : du 20 au 22 avril (Pâques), du 30 mai au 2 juin (Ascension), et du 8 au 10 juin (Pentecôte). Sur ce dernier week-end a priori pas de coupure de la circulation entre Orléans et Paris, mais uniquement entre Tours et Blois.

De lourds travaux aussi sur l'autoroute A71 ce week-end

A noter que le groupe Vinci, qui mène en ce moment de lourds travaux sur la métropole d'Orléans, dans le cadre de l'élargissement de l'autoroute A10, profite de ce week-end d'interruption du trafic ferroviaire pour intervenir sur le pont de l'A71 à Ingré. A cet endroit l'autoroute passe au-dessus de la voie ferré Orléans-Tours. Il s'agit de supprimer une partie des tabliers du pont, pour en reconstruire d'autres. Ces travaux pourront générer du bruit pour les riverains et ils entraîneront une réduction à une voie de la circulation sur l'A71.