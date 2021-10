Nouvelle destination, nouvelle salle d'embarquement : l'aéroport de Bordeaux-Mérignac veut redécoller

Alors que les turbulences de la crise Covid secouent encore le transport aérien, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac a inauguré ce jeudi en grande pompe la nouvelle jetée internationale du Hall A.

Le premier lieu où arrivent les voyageurs à Bordeaux se devait d'être emblématique

"On envoie un message très positif au territoire, se félicite Simon Dreschel, le nouveau président du directoire de la société aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac. Cette jetée nous permet d'améliorer la qualité de service, pour l'arrivée des touristes étrangers, c'est une salle d'embarquement conçue de manière polyvalente donc on pourra traiter un grand nombre de vols vers l'étranger mais aussi de vols domestiques."

Simon Dreschel, le nouveau président du directoire de la société aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac; © Radio France - Jules Brelaz

Un aéroport qui se veut plus "vert"

Capable d'accueillir près de 800 voyageurs, cette nouvelle salle d'embarquement de 3.000 m2 est la première infrastructure de Haute qualité environnementale (HQE) de l'aéroport de Bordeaux. Construite côté piste au bas de la tour de contrôle, le bâtiment offre une vue panoramique sur la piste de décollage, des commerces duty-free et un espace de restauration, ainsi que d'immenses baies vitrées à l'acoustique dernier cri qui ramènent le bruit d'un avion à celui d'une voiture.

Un bâtiment aux hautes qualités environnementales qui nous permet de construire l'aéroport vert de demain

"Bien plus chère à construire qu'un bâtiment classique", cette nouvelle jetée "répond à l'exigence de la transition écologique", assure la direction de l'aéroport. "Notre métier est de s'adapter aux exigences du territoire, bien sûr que le modèle de l'aéroport évolue", affirme Simon Dreschel, en écho aux critiques des écologistes visant la pollution des avions.

La jetée internationale de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac © Radio France - Jules Brelaz

Un trafic encore timide ...

Après un début d'année "dramatique" marqué par une chute de 80% du trafic aérien à Bordeaux-Mérignac, la période estivale et le dynamisme des compagnies low-cost ont permis de relancer l'activité et d'atteindre 55 % du nombre de voyageurs de 2019.

"La Grèce et les îles grecques, les Baléares, les Canaris, l'Italie et la Corse, ce sont les destinations qui ont repris très très fortement cet été néanmoins sur l'année nous visons entre 2,8 et 3 millions de passagers alors que le record de 2019 était de 7,7 millions donc on est très très en retrait", reconnaît Jean-Luc Poiroux, le directeur du développement de l'aéroport de Bordeaux.

... mais bientôt une nouvelle destination : la Guadeloupe

En espérant que les conditions sanitaires le permettent, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac annonce sur France Bleu Gironde une nouvelle destination à partir de cet hiver. Un vol hebdomadaire vers la Guadeloupe. Des vols de la compagnie Corsair relieront Bordeaux et Pointe-à-Pitre tous les dimanches.

Et à partir de l'été 2022, en attendant l'arrivée du tramway à l'aéroport, "ce sera le retour de la destination Canada avec deux compagnies aériennes, Air Transat et Air Canada.