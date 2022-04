Nouvelle éco : retour des voyageurs sur le réseau Setram et explosion des locations de vélos au Mans

Les voyageurs sont de retour sur le réseau de transports Setram dans l'agglomération du Mans. Après une baisse notable, pendant la crise sanitaire, la fréquentation des bus et des tramways augmente ces dernières semaines. Les demandes de locations de vélos explosent également depuis le début du mois de mars.

Rattrapage de la fréquentation après Covid-19

Pendant la crise sanitaire, certains utilisateurs se sont "détournés des transports en commun pour d'autres mobilités", explique Jérôme Mazuay, directeur marketing et développement mobilité sur le réseau Setram. Ils ont préféré se tourner vers la voiture, à la marche à pied ou au vélo. "Là on assiste à un rattrapage de la fréquentation. C'est-à-dire qu'on ne la dépasse pas encore mais on pourrait retrouver plus vite qu'attendu les niveaux d'avant crise."

Explosion des demandes de vélo

La demande de location de vélos a fortement augmenté depuis le mois dernier. Elle s'était accélérée après le confinement et cette année avec l'augmentation du prix du carburant la demande s'est multipliée par deux et demi au mois de mars 2022 avec 400 demandes contre 125 en mars 2021. Mais depuis la mise en place de la remise à la pompe et les vacances de printemps, les locations sont en légères baisse au début du mois d'avril. Pour le moment, la Setram peut faire face à la demande. "Seul le délai pour obtenir le vélo s'est un peu allongé", indique Jérôme Mazuay. D'une quinzaine de jours, le délai est passé à un mois.