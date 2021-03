Nouvelle éco - ZEWAY lance les scooters électriques à batterie échangeable

Recharger sa batterie en moins d'une minute. C'est la promesse de ZEWAY, nouveau service de location de scooters électriques à Paris. Sa particularité : les batteries sont échangeables. Quand elle est vide, au lieu de la brancher pour la recharger, il suffit de se rendre dans une des quarante stations installées par l'entreprise pour l'échanger avec une batterie pleine.

"Le coeur de l'innovation, c'est notre réseau de stations d'échange installées partout à Paris et en proche couronne", explique Stéphanie Gosset, l'une des fondatrices de ZEWAY. L'entreprise a noué des partenariats avec Monoprix, BNP Paribas ou encore Esso et promet à ses utilisateurs une station à moins de 2 km dans Paris, où qu'ils se trouvent.

Quarante stations installées à Paris et en proche banlieue permettent d'échanger la batterie vide contre une pleine - ZEWAY

Ces stations sont en fait de grandes armoires avec huit tiroirs. "Dès que vous arrivez à proximité, la station vous reconnaît automatiquement et l'un des compartiments s'ouvre", détaille Philippe Angles, directeur des ventes. "Vous y glissez la batterie vide, puis un autre tiroir avec une batterie pleine s'ouvre. Et voilà, vous êtes prêts à repartir". L'opération prend moins d'une minute, contre quatre heures pour recharger la batterie sur une prise.

Le scooter, baptisé Swapper One, a une autonomie de 40 km et une puissance de 3 kWh , soit l'équivalent d'un 50 cm3. "Notre cible, ce sont les gens qui se rendent au travail tous les jours en scooter. Nous voulons les convaincre de passer à l'électrique, en supprimant le frein de l'autonomie et de la recharge", avance Sophie Boisset. Le prix de la location (130 euros par mois) inclut la maintenance, l'assurance et la recharge. L'entreprise vient de livrer ses premiers clients. Elle vise 10 000 abonnés d'ici cinq ans.