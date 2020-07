Nouvelle étape dans le chantier de contournement de Béziers

D'importants travaux débutent en ce début juillet pour poursuivre le contournement de Béziers, un kilomètre entre les ronds points Edgar Faure et Raymond Badie seront mis en double voies avec un nouvel échangeur. 38 000 voitures y passent chaque jour.

Le Département de l'Hérault poursuit l’aménagement de la rocade de Béziers. L'objectif est de terminer le contournement total de Béziers d’ici fin 2024, en 2x2 voies, sans aucun carrefour ni rond-point.

En ce début du mois de juillet, les travaux commencent pour une mise en 2x2 voies entre les ronds-points Edgar Faure et Vincent Badie, complétée par la création d’un nouvel échangeur au niveau du quartier de la Crouzette. Ces travaux fluidifieront et sécuriseront le trafic de 38.000 véhicules par jour. Les travaux vont durer 18 mois.

Les habitants des quartiers de la Crouzette et du Frigoulas à Béziers bénéficieront d’une meilleure desserte à la rocade par cette nouvelle connexion directe, qui facilitera leurs déplacements. Les écrans acoustiques réduiront les nuisances sonores, et les modes doux seront rétablis sur le chemin de Badones. Coût : 9 millions d'euros TTC financés à 100% par le Département de l’Hérault.

"Avec cet aménagement, le Département équipe l’Ouest Héraut d’une route performante, capable d’améliorer la vie quotidienne des Biterrois. Notre objectif est également d’adapter le territoire à la conjoncture économique et à la croissance démographique » explique Kléber Mesquida, Président du Conseil départemental de l’Hérault

La rocade de Béziers, c'est un investissement total de 96 millions d'euros, et c'est un enjeu majeur car cet axe assure à la fois les fonctions de voie d’évitement pour Béziers, de liaison de l’A75 vers le Narbonnais, et de desserte vers les communes alentour et une partie des hauts cantons.

De juillet 2020 à avril 2021 :

Mise en 2X2 voies : construction d’une nouvelle double voie avec notamment la réalisation d’un nouveau pont, accolé à celui existant.

Échangeur de la Crouzette : réalisation d’un nouveau giratoire à l’angle de la rue de la Crouzette et de l’avenue de Badones, et de deux bretelles d’accès à l’Ouest.

Pose d’écrans acoustiques le long de la rocade et des bretelles Ouest.

De mai 2021 à décembre 2021 :

Mise en 2X2 voies : reprise de la voie existante avec remise aux normes, reprise des enrobés, des marquages et de la signalétique.

Échangeur de la Crouzette : réaménagement des deux bretelles d’accès Est.

Pour limiter les nuisances sonores du chantier, des capteurs micros seront posés sur les habitations des riverains.

De fin 2020 à fin 2024 :

Mise à 2x2 voies entre les routes de Maraussan et de Saint Pons, et dénivellation du rond-point de l’Ardide.

De mi 2021 à fin 2022 :

Mise à 2x2 voies entre le rond-point Vincent Badie et l’échangeur de la Devèze.

Du 1er semestre 2021 à fin 2023 :

Dénivellation du rond-point de la Méditerranée avec la réalisation d’un viaduc de 120 m de long.