Nouvelle grève chez Tisséo : des syndicats promettent un "lundi noir"

Une nouvelle grève se profile dans les transports toulousains. Les syndicats de Tisséo appellent à la mobilisation ce lundi 18 septembre et certains salariés promettent une “journée noire”. La circulation des bus et des trams pourrait être fortement perturbée car les grévistes devraient être nombreux dans les rangs de Tisséo.

Blocages illicites

En effet, ce jour-là, les syndicats sont également attendus au tribunal dans l’après-midi. La direction a assigné l’intersyndicale en justice pour "exercice abusif du droit de grève et blocages illicites". Pour ce motif, quatre syndicats, Sud, CGT, FNCR et CFDT, sont assigné devant le tribunal à 14h. Et tous risquent gros : 45.000 euros d’amendes chacun. 180.000 euros en tout. Une assignation pour quatre jours ( les 30/31 mai et 1 et 2 juin ) où la grève avait très suivie à Tisséo mais ou la métropole estime que les syndicats avaient tout simplement bloqué les dépôts. Filtrage important ou vrai blocage, le tribunal devra trancher entre deux versions autour de ces journées noires où le métro avait été arrêté après 19h et où plus de 40 lignes de bus avaient été touchées.

Il faut se souvenir tout de même, que les syndicats ont gagné la première manche. La direction avait été déboutée fin juin par le même tribunal pour avoir le droit de faire intervenir les forces de l’ordre pour des blocages le jour de la fête de la musique. Et les salariés de Tisseo devraient être nombreux devant le tribunal pour tenter faire peser la balance.

Clause de sauvegarde

Et sur le fond, au-delà de cette audience, le conflit n’est pas terminé. Avec toujours la clause de sauvegarde au centre des négociations. Cette clause, a été refusée aux salariés pour l’année 2024. En place depuis 2008, elle permettait chaque année, en janvier, un rattrapage de l’inflation sur les salaires et les primes des employés de Tisséo. Et donc, depuis le 11 avril, le mouvement s’enlise. La semaine dernière, les syndicats seront revenus sur cette exigence. La semaine dernière, les syndicats ont abandonnés cette demande. Mais ils n'ont pas été convaincu par les contre -propositions de la direction.

Lors de la dernière négociation, mardi dernier, la direction a proposé un accord d’intéressement pouvant atteindre jusqu’à 600 euros par an par salarié selon la performance de Tisséo. ( Les syndicats rétorquent qu’ils ont eu 20 euros seulement les années précédentes). Une prime annuelle de 250 euros bruts par salarié ainsi qu’une augmentation de 1% au 1er janvier sur le budget 2024 des Négociations annuelles obligatoires (NAO) ( Les syndicats demandent que se soient sur le budget 2023 mais pas sur le budget 2024). La direction replique qu'elle ne peut pas aller plus loin car elle a perdu beaucoup d'argent dans ce conflit.