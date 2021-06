Nouvelle grève à la Setram vendredi, les transports perturbés au Mans

La circulation des bus et des tramways sera à nouveau perturbée vendredi et samedi au Mans : ce n'est pas le "samedi noir" de la semaine dernière, mais la fréquence des passages sera tout de même diminuée.

C'est un nouvel épisode de la grève à la Setram : la fréquence de passage des tramways et des bus au Mans sera diminuée vendredi et samedi. Le réseau de transport annonce un risque de blocage des dépôts, et même si ce n'est pas le cas, la circulation sera perturbée sur plusieurs lignes.

Voici les prévisions pour vendredi :