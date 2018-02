Poitiers, France

Les motard et automobilistes ne souhaitent pas s'arrêter là et organisent le 17 février prochain une journée de mobilisation nationale.L d'eau qui a fait déborder le vase", pour Alfred Jirault, initiateur du groupe facebook "colère 86", qui compte aujourd'hui plus de 5 000 membres.

Nicolas, motard, ne veut pas voir la loi passer. "On continuera nos manifestations si rien ne bouge". Pour lui premier problème : leur véhicules ne sont pas adaptés pour rouler à cette allure. "On va être obligé d'avoir toujours le nez sur le compteur, on ne sera plus concentrés sur la route, ça va être l'horreur."

Nouvelle mobilisation le 17 février

Les revendications sont multiples, mais trois revendications se font surtout entendre :

l'abaissement de la vitesse à 80km/h,

la privatisation des radars embarqués,

le nouveau contrôle technique plus contraignant

Les motard et automobilistes ne souhaitent pas s'arrêter là et organisent le 17 février prochain une journée de mobilisation nationale. Le collectif "colère 86" souhaite d'ailleurs rassembler diverses causes comme "les revendications des infirmières ou des agriculteurs" pour cette journée de mobilisation.