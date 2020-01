Nouvelle journée noire dans les transports en commun vendredi

Une nouvelle et forte journée de grève est annoncée par les syndicats de la RATP et de la SNCF, ce vendredi, jour où le projet de loi sur la réforme des retraites sera présenté en Conseil des ministre.

Île-de-France, France

Files d'attente et quais bondés, trains au compte goutte, stations fermées... A la SNCF et la RATP, les syndicat appellent à une journée noire dans les transports en commun, vendredi 24 janvier, alors que le projet de loi sur la réforme des retraites doit être présenté en Conseil des ministres.

"Solidaires RATP" prévoit... aucun métro, aucun bus ou RER, les stations et les gares fermées. Et les grévistes envisagent des piquets de grève aux dépôts de bus.

Sur les réseaux sociaux, l'association d'usager Plus de train prévoit par exemple 3 trains sur 5, en moyenne, sur les lignes de Saint Lazare, et de longues attentes aux heures de pointe.

On en saura plus à partir de 17h ce jeudi, sur les prévisions de trafic, ligne par ligne, avec les prévisions des directions de la SNCF et de la RATP.

Dans un même communiqué, les syndidats : CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, mais aussi MNL, UNL et FIDL (les 3 mouvement des lycéens, l'Unef (syndicat étudiants), appellent à organiser des A.G. pour continuer et amplifier encore la mobilisation, afin d'obtenir, disent-ils, le retrait du projet de la réforme des retraites, et l'ouverture de "véritables négociations".

Ils appellent aussi à des retraites aux flambeaux, ce jeudi soir dans plusieurs villes d'Ile de France. A Paris, le cortège devrait s'élancer à 18h depuis la place de la Nation, direction République.

Vendredi, la manifestation partira à 11h de République, en direction de la Concorde.