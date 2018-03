Lille

Attention, gares au ralenti dans les Hauts-de-France ces mardi et mercredi 3 et 4 avril. Pour les premières journées de mobilisation des cheminots contre la réforme de la SNCF et de leur statut, les agents devraient se mobiliser en masse, selon les premières prévisions de trafic. C'est le vice-président du Conseil Régional en charge des Transports qui a livré un premier chiffre de Trains Express Régionaux en circulation : 10% seulement.

La grève du 3 et 4 avril s annonce aussi dure que La dernière on dépassera pas les 10% de TER. pic.twitter.com/fFQyRDgPrI — Franck Dhersin (@FDhersin) March 28, 2018

C'est-à-dire un chiffre similaire à la précédente journée de grève, le 22 mars, avec des gares qui tournaient au ralenti dans la grande région. La SNCF devrait communiquer dans le week-end les prévisions complètes des trains en circulation. A noter que ce mouvement de grève devrait connaître ses premières perturbations dès le lundi 2 avril au soir. Tous les syndicats de la SNCF ont annoncé leur volonté d'organiser deux jours de grève sur 5 jours jusqu'à la fin juin.