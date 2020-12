Une nouvelle liaison aérienne entre Bergerac et Southampton au Royaume-Uni

Il y aura trois rotations par semaine. A partir du 15 mai prochain, une nouvelle liaison aérienne entre Bergerac et Southampton est mise en place par la compagnie British Airways. Les vols sont prévus les samedis, dimanches et mardis. Il est d'ores et déjà possible de réserver ses billets sur le site internet de la compagnie.

British Airways va également reprendre ses liaisons Bergerac-Londres City largement perturbées pendant le confinement. Six rotations seront assurées chaque semaine.