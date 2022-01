Nouvelle ligne à grande vitesse sud-ouest : Jean-Jacques Lasserre veut que les Landais passent à la caisse

Ce sera tout le monde ou personne. Au cours de sa cérémonie de vœux, le président (Forces 64) du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, Jean-Jacques Lasserre, est revenu sur la décision de sa majorité de s'engager le département pour une somme globale 70 millions d'euros, 54 millions pour la construction d'une ligne nouvelle à grande vitesse entre Langon et Dax, et 16 millions pour la rénovation des lignes existantes entre Bayonne-Dax et Pau-Puyoô fréquemment coupées à cause des intempéries.

Pas normal que tout le monde ne paye pas

Le département avait d'abord refusé la somme demandée par l'État qui réclamait 300 millions d'euros. Il est favorable à la création d'une nouvelle ligne à grande vitesse, Mais Jean-Jacques Lasserre conteste les clefs de répartition : "Bien sûr que je râle ! Toute la zone côtière des Landes (la communauté de commune MACS, NDLR), elle n'est pas sollicitée en terme de contribution, ce n'est pas normal ! Je n'oublie pas sur la Tours-Angoulême-Bordeaux, notre département paiera 50 millions d'euros, le département des Landes zéro, tout ça je ne l'ai pas oublié", s'indigne le président départemental. Il affirme ne pas être rancunier, mais précautionneux pour cette fois : "Les précautions c'est dire "on y va tous ou on y va pas"._Je ne veux pas que notre département paye, alors qu'on autorise ceux qui ne veulent pas payer à voir leur contribution payées par d'autre_s. Ca n'est pas normal et je crois que ça n'est pas un crime que de le dire".

Jean-Jacques Lasserre, président du Conseil départemental des Pyrénées- Atlantiques © Radio France - Nina Valette

D'accord sur le principe

"Cette initiative de la LGV, c'est une chance, il ne faut pas passer à côté" a aussi précisé l'élu. Lundi matin, il était interpellé par le mouvement environnementaliste Bizi, qui avait déployé une banderole pour lui demander de dire non à LGV. Un coup de com', selon lui : "des photos ont été prises, il n'y a pas eu de désordres, mais ça ne fera pas changer la position du département".