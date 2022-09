Nouvelle ligne de métro à Rennes : journée spéciale sur France Bleu Armorique

Plusieurs fois retardée, la ligne B du métro de Rennes ouvre enfin ses portes au public ce mardi 20 septembre. La première rame effectuera son premier trajet à 5h10.

La ligne B, c'est :

- Huit ans de chantier.

- 15 nouvelles stations entre Saint-Jacques de la Lande, au Sud Ouest de la métropole, jusque Cesson Sévigné au Nord Est.

- Un tracé de 14 km, 21 rames en service (quatre de plus en fin d’année)

- Trois nouveaux parcs relais.

- 110.000 trajets quotidiens prévus .

Entre 6h et 9h30, matinale en direct de la station "Gare" (l’une des deux stations où se croisent la ligne A et la ligne B). Reporter en direct avec les premiers voyageurs, dans tous les rendez-vous d’infos de 6h, 6h30…jusqu'à 9h. Avec Stéphane Bayon de Noyer, directeur de projets ligne B de Siemens Mobility nous reviendrons sur ce chantier titanesque. D'anciens élus et des responsables de la smetcar reviendront sur l’ampleur de ce projet.

Parmi nos invités également :

- Ronan Kerloc'h, Directeur général de Keolis Rennes (à 7h15)

- Benoit Feildel, Enseignant chercheur à Rennes 2, maitre de conférence en urbanisme et aménagement de l'espace (à 7h45)

-Nathalie Appéré, maire de Rennes et présidente de Rennes métropole (à 8h20).

De 8h30 à 9h30, nous invitons le Musée des beaux arts afin de connaître son programme et de voir de quelle manière cette nouvelle ligne de métro va lui être profitable.

Entre 9h30 et 12h, France Bleu Armorique s’installe dans la nouvelle station, "Beaulieu" (émission présentée par Véronique Brettes). Nous reviendrons sur le nouveau visage des quartiers traversés par cette ligne B. Parmi les invités, Armel Gueneguès, directeur commercial marketing et innovation pour Kéolis Rennes.

Entre 11h et 12h, venez jouer en direct au "Cap ou pas Cap" à la station Beaulieu avec Yann Brialix et Bastien Michel. L’occasion de passer un bon moment avec vos animateurs et de gagner un mois d’abonnement au réseau STAR.

Entre 16h et 18h , France Bleu Armorique en direct de la nouvelle station de "St Jacques" (de La Lande) "Gaité" (émission animée par Christine Zazial). Emission avec l’équipe du film "Fils de Lorient", un film documentaire qui raconte l’histoire du groupe breton Soldat Louis. Notre baladeur sera en direct des nouvelles stations de cette ligne B.

Une deuxième ligne de métro c’est deux fois plus d’occasions de shopping. France Bleu Armorique vous offre donc 100 euros de bons d’achat Illicado ! Ecoutez France Bleu Armorique. Un mot de passe sera donné à l’antenne. La première personne qui, chaque heure à partir de 6h, trouvera notre baladeur dans les couloirs du métro et lui donnera le mot de passe, repartira avec 100 euros en bons d’achat Illicado.