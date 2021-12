Nouvelle ligne : destination Bruxelles au départ de l'aéroport Brive Vallée de la Dordogne

La destination faisait partie des objectifs de la convention 2019-2023 signée entre le syndicat mixte de l'Aéroport Brive Vallée de la Dordogne et ses collectivités locales partenaires explique Julien Bounie, le président du syndicat. À partir du 1er janvier 2022 deux allers et retours seront proposés toutes les semaines jusqu'en octobre par la compagnie Ryan Air qui a répondu à la sollicitation de l'aéroport.

Une forte présence belge et hollandaise

Une destination qui était demandée souligne Julien Bounie. "Il y a 1274 résidences secondaires de nos amis Belges, d'habitants du nord, nord est de la France et d'une partie des Pays-Bas sur le nord du Lot, l'est de la Dordogne et la Corrèze. Ça fait 40 000 arrivées sur le territoire par an". Et de rappeler que la ligne SNCF Brive-Lille, qui était plutôt bien fréquentée, a été supprimée en 2016. Une ligne qui devrait surtout être utilisée par les Belges et leurs voisins venant en Corrèze que par des Corréziens allant en Belgique. "On ne peut que se féliciter que nos amis Belges et Hollandais viennent commercer dans notre bassin de vie"