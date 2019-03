PHOTOS - Nouvelle ligne Limoges-Paris : "on attend une montée en charge progressive"

Par Fabienne Joigneault et Nathalie Col, France Bleu Limousin

Après deux mois et demi d'interruption, les vols ont repris ce lundi matin entre Limoges-Bellegarde et Paris Orly. Et si le redémarrage est timide, la compagnie Chalair a de grandes ambitions pour cette liaison, désormais subventionnée dans le cadre de l'aménagement du territoire.