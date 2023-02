Nouvelle manifestation des taxis à Marseille pour dénoncer le stationnement illégal

Ils n'en peuvent plus de ces automobilistes qui se garent sur leurs places. Les chauffeurs de taxi, représentés notamment par l'association "Taxis en route 13", organisent ce lundi une nouvelle manifestation à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Les professionnels se donnent rendez-vous à La Rose, près de la voie rapide, à 17 heures. Ils iront ensuite occuper des stations des taxis.

ⓘ Publicité

"Un ras le bol général de l'irrespect des particuliers"

Une dizaine de jours seulement après la dernière mobilisation , lorsqu'ils avaient bloqué l'accès à leur station de l'hôpital Nord de Marseille, une nouvelle manifestation est organisée ce lundi. Pour le président de l'association, Nicolas Varennes, les chauffeurs en ont "ras le bol général de l'irrespect des particuliers" qui stationnent sur ces emplacements, payés chaque année par les professionnels. Selon lui, la marie et la police municipale n'ont pas tenu leurs promesses : "Les promesses c'est bien, mais les actes c'est mieux."

Parmi ces promesses non-tenues, l'association dénonce une vidéo-verbalisation "inexistante" lorsque les particuliers occupent ces places. Dans ce cas, les automobilistes risquent 35€ d'amende, alors que les conducteurs de taxi risquent eux de devoir payer 135€ lorsqu'ils sont en double-file car leurs places sont occupées.

L'association dénonce également des délais trop longs lorsque les taxis font appel à la police municipale, un manque de personnel et un manque de fourrière. "Ce n'est pas notre problème, nous on veut que la loi soit appliquée. Pour ca, c'est malheureux mais il faut verbaliser et retirer les voitures", conclut Nicolas Varennes.