Nouvelle manifestation pour demander la réouverture de la ligne SNCF entre Ussel et Cermont-Ferrand

Une centaine de personnes ont manifesté devant l'ancienne gare de Merlines-Eygurande en Corrèze ce vendredi matin. A l'appel du Comité régional de vigilance citoyenne des élus, cheminots et simples riverains ont demandé la réouverture de la ligne entre Ussel et Clermont-Ferrand.

Des élus, des habitants et anciens usagers de la ligne, des cheminots de la CGT, tous unis pour réclamer la réouverture de la ligne Ussel/Cermont-Ferrand et au-delà entre Bordeaux et Lyon.

C'est l'union sacrée pour la ligne SNCF entre Ussel et Clermont-Ferrand. Ce vendredi matin des élus de toutes origines politiques, des cheminots de la CGT et des riverains, usagers potentiels, se sont réunis devant l'ancienne gare d'Eygurande-Merlines en Corrèze pour réclamer une nouvelle fois la réouverture de la liaison ferroviaire. Celle-ci a été interrompue en 2014 en raison de l'état de la portion de 22 kilomètres entre Merlines et Laqueuille dans le Puy-de-Dôme.

Manque d'entente entre les régions

A l'époque il aurait fallu changer les 21 000 traverses de la voie entre les deux communes. Le coût des travaux était alors de 7 millions d'euros. Un investissement auquel les deux régions de l'époque, Limousin et Auvergne auraient dû participer aux côtés de RFF (Réseau Ferré de France) et de l'État. Le président de la région Auvergne d'alors avait refusé rappelle les élus corréziens. Ces derniers reviennent donc à la charge via cette action du Comité régional de vigilance citoyenne que préside le maire de Meymac Philippe Brugère. "Il y en a un qui est à l'écoute, côté Nouvelle-Aquitaine. On cherche à interpeller le second pour qu'il fasse l'effort budgétaire".

Une ligne importante pour tout le territoire

Car cette ligne manque cruellement disent tous les manifestants du jour. "Je pense qu'il y a des personnes qui ne viennent pas dans nos régions parce qu'ils n'ont pas ces moyens de transports" estime par exemple Monique Jabiol, maire de Roche-le-Peyroux. "Nos jeunes pourront bouger au moins" lance de son côté Évelyne, habitante de Merlines. Christophe Arfeuillère, le maire d'Ussel, pense lui aux nombreux scolaires qui viennent dans sa commune notamment du Puy-de-Dôme et qui n'ont que le bus pour leurs trajets, du coup très longs. Philippe Brugère rappelle aussi que la ligne était à l'époque et pourrait encore être utilisée pour le fret, en particulier pour le transport du bois, très important dans le secteur. A l'heure où l'on veut favoriser des transports plus propres beaucoup en tout cas disent qu'il y aurait là un moyen tout trouver pour y parvenir.