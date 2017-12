Nouvelle panne à la gare de Paris-Montparnasse, le trafic des trains Transilien perturbé

L'incendie d'une armoire électrique provoque ce lundi matin une nouvelle panne à la gare Montparnasse, à Paris. La panne touche en particulier l'éclairage et l'affichage des informations dans la gare, et les lignes N et U du Transilien sont perturbées.

La gare Montparnasse, à Paris, est affectée ce lundi matin par "une panne d'électricité du système d'éclairage et de téléaffichage", selon la SNCF. Une partie de la gare a été plongée dans le noir en début de matinée, et les écrans d'affichage des informations étaient hors service, de même que les escalators et les bornes automatiques.

Toujours d'après la compagnie de chemins de fer, les TGV ont pu partir normalement, mais les lignes régionales N et U du Transilien, qui relient Paris à Rambouillet, Dreux et Mantes-la-Jolie d'une part et la Défense à La Verrière d'autre part, étaient affectées, avec seulement un train sur deux. Un agent de la gare confirme que les départs de train se font "au compte-gouttes".

L'incendie à l'origine de la panne est "maîtrisé"

En cause, l'incendie d'une armoire électrique, qualifié de "domestique" par la SNCF, qui est désormais maîtrisé. "Les systèmes de secours ont pris le relais et la gare est maintenant dans sa majeure partie éclairée", assure la compagnie, mais selon les constatations de franceinfo les quais n'étaient toujours pas éclairés.

Cette nouvelle panne survient dans un contexte particulier à Montparnasse : le 3 décembre dernier la gare parisienne a été touchée par une nouvelle panne d'envergure paralysant une grande partie du trafic, la deuxième de l'année après celle, géante, de début août, qui avait bloqué les trains pendant tout un weekend.