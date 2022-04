Nouvelle pétition pour défendre le train des Pignes Nice-Dignes

C'est l'éternelle lutte de la ville contre la campagne, de l'urbain contre le rural. Et dans ce domaine, voilà un nouvel exemple. Le conseil d'administration des Chemins de Fer de Provence qui gère le train des Pignes faisant Nice-Dignes, vient de décider de remplacer la liaison ferroviaire Annot-Digne-les-Bains par une liaison en bus et en car. L'idée est ainsi de libérer des trains, des voitures, pour la partie basse de la ligne, celle desservant Nice et la Plaine du Var. Le syndicat de la CGT des Chemins de fer de Provence ne l'entend pas de cette oreille et vient de mettre en ligne une pétition sur change.org. Le syndicat espère ainsi défendre ces 70 km de trajet et en même temps dénonce un développement du train des Pignes dans l'agglomération niçoise au détriment du haut pays.