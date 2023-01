Nouvelle phase de travaux sur le chantier du tramway à Montpellier, les lignes 1,3 et 4 perturbées

Une nouvelle phase des travaux de rénovation des lignes de tramway de Montpellier et de la construction de la ligne 5 débute ce lundi. Le chantier concerne les secteurs Saint-Denis et Place de l'Europe. Certains arrêts des lignes 1,3 et 4 ne seront plus desservis jusqu'au 12 février.

La nouvelle phase de travaux sur le chantier du tramway à Montpellier débute ce lundi. © Radio France Une nouvelle phase des travaux du tramway commence ce lundi à Montpellier. Le chantier de rénovation des quatre lignes existantes et de création de la ligne 5 se déplace des secteurs Gare Saint-Roch et Corum vers les secteurs Saint-Denis et Place de l'Europe. Les travaux vont durer jusqu'au 12 février. La prochaine phase de travaux sera sur le secteur Moularès – Ernest Granier du 13 février au 2 avril 2023. ⓘ Publicité Changement sur les lignes de tram Les lignes de tramway sont impactées par cette nouvelle phase de travaux. La ligne 1 de tramway sera déviée entre les stations Gare Saint-Roch et Moularès (Hôtel de Ville) en reprenant l'itinéraire de la ligne 3. Elle ne desservira pas les stations Du Guesclin, Antigone, Léon Blum et Place de l'Europe. La ligne 2 circulera normalement. La ligne 3 sera interrompue entre les stations Saint-Denis et Observatoire. Les voyageurs devront marcher pour aller d'une station à l'autre. La ligne 4 ne fera plus un cercle complet. Les stations Place de l'Europe, Rives du Lez, Moularès (Hôtel de Ville) et Georges Frêche - Hôtel de Ville ne seront pas desservies. Une navette bus de remplacement desservira les stations Léon Blum, Place de l'Europe, Port-Marianne et Moularès (Hôtel de Ville).