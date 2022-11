Nouvelle phase des travaux de la ligne 5 de tram à Montpellier, la route de Mende fermée à la circulation

La route de Mende à Montpellier est fermée à la circulation. Et ce, depuis la rue Henri Dunant jusqu’à la place de la Voie Domitienne à compter de ce lundi et jusqu’au mois de février 2023. La route est coupée pour laisser place à une nouvelle phase de travaux de la ligne 5 de tramway.

Ce chantier a pour but de mettre en place les signalisations sonores, les feux de signalisation, les poteaux qui accueilleront les lignes aériennes. Les rails et les arrêts de tram vont aussi être installés. En revanche, la circulation des piétons et des vélos sera maintenue.