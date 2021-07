Nouvelle sortie de l'A10 au Nord d'Orléans : la préfète donne son feu vert

Il y aura bien une nouvelle sortie de créée sur l'autoroute A10 au Nord d'Orléans : la préfète du Loiret a délivré la déclaration d'utilité publique pour le projet de nouvel échangeur à Gidy-Saran. Vinci autoroutes annonce le début des travaux dès septembre prochain, pour une mise en service en 2024. Le trafic quotidien attendu y sera d'environ 10.000 véhicules, dont environ 30 % de poids-lourds.

Mieux desservir le Pôle 45

L'objectif de ce nouvel échangeur est en effet de désengorger la sortie Orléans-Nord et la commune de Saran, ainsi que de mieux desservir les zones d'activités, celle du Pôle 45 (6.500 salariés sur 450 hectares) et de Gidy (où est installé notamment Caudalie et où une plateforme logistique classée Seveso pourrait également voir le jour). Ce projet de nouvel échangeur est particulièrement attendu à Saran, mais avait soulevé quelques critiques de la part de l'Autorité environnementale.

35 millions d'euros dont la moitié financés par les collectivités

Les travaux coûteront 35 millions d'euros dont 18 millions d'euros à la charge de Vinci autoroutes ; le reste sera financé par le Département du Loiret (10 millions d'euros) et par Orléans métropole (7 millions d'euros). Le chantier prévoit deux bretelles d'entrée et de sortie, deux giratoires, un nouveau pont de franchissement de l'A10, et une nouvelle gare de péage. Les travaux vont durer 30 mois et créer 70 emplois, précise le concessionnaire.