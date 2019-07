Nouvelle voie d'accès à La Rochelle : les travaux débutent aux Cottes-Mailles

Après des décennies de débat, les travaux viennent de débuter pour réaliser la liaison urbaine des Cottes-Mailles entre Aytré et La Rochelle, qui permettra un accès direct à la gare et au quartier des Minimes. Sans ramener plus de voitures en ville, promet le maire Jean-François Fountaine.