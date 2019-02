Nouvelles bornes de recharge pour les voitures électriques dans les Deux-Sèvres

Niort, France

Nouvelles initiatives en Deux-Sèvres pour favoriser l'usage de la voiture électrique ! Le syndicat intercommunal d'énergie des Deux-Sèvres et Seolis, son opérateur mobilité, lancent onze nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques. Ces bornes à rechargement plus rapide seront installées de manière stratégique sur le territoire, et ce, dès le premier semestre.

Il y en aura à Niort, Bressuire, Mauléon, Thouars, mais aussi à Châtillon-sur-Thouet, Limalonges, Bessines, ou Saint-Maixent-l’École. D'ici la fin de l'année, on comptera plus de 110 bornes dans le département.