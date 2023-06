Nouvelles grèves dans les transports en commun de Toulouse en plein bac de philo et festival Rio Loco

Les lignes de bus seront perturbées à Toulouse ce mercredi 14 et vendredi 16 juin 2023

Cette semaine du 12 au 16 juin va encore être compliquée pour les habitués des transports en commun à Toulouse. Les agents de Tisséo, à l'appel des syndicats, prévoient de se mobiliser mercredi 14 et vendredi 16 juin. Les dépôts de tram et de bus sont bloqués, comme la semaine dernière (jeudi 8 et vendredi 7 juin).

Le dépôt de bus de Tisséo est bloqué à Colomiers ce mercredi 14 juin 2023 par les agents grévistes © Radio France - Shannon Marini

Le bac de philo perturbés, Rio Loco épargné

Selon les prévisions de Tisséo ce mercredi matin, le tram T1 ne circule pas. La majorité des lignes de bus non plus (le tram T2 est lui toujours à l'arrêt pour cause de travaux. ) La ligne 31' qui permet de rejoindre l'aéroport est prolongée jusqu'aux Arènes. La ligne Téléo fonctionne normalement.

Le métro circule finalement comme prévu jusqu'à 2h du matin ce mercredi, ce qui devrait ravir les festivaliers de Rio Loco, qui démarre ce mercredi. Certains candidats qui passent le bac de philo ce 14 juin eux devront prendre leurs dispositions. En revanche, ceux qui passent le bac français ce jeudi 15 seront épargnés.

Les agents sont en grève depuis le mois d'avril (la première mobilisation remonte au 11 avril) , ils demandent à la direction de maintenir la clause de sauvegarde qui permettait d’aligner les salaires des agents sur l’inflation. Le préfet de la Haute-Garonne a annoncé sur France Bleu Occitanie qu'il solliciterait l'inspection du travail pour organiser une médiation dans ce conflit.

Une médiation refusée la direction ?

Selon la CGT, la direction de Tisséo refuse l'intervention d’un médiateur. Stéphane Chapuis explique que "la direction a reçu les organisations syndicales (lundi) en fin de journée et a proposé une prime de 250 euros en catégorielle, c’est-à-dire pas pour tous les salariés." L’intersyndicale a fait une contreproposition : maintenir la clause de sauvegarde avec un taquet à 4%. "La direction a tout simplement refusé. Les appels à la grève sont maintenus", explique Stéphane Chapuis.