Nouvelles journées de grève à l'appel de F.O. chez les agents des Transports en Commun de la Région d' Avignon

La direction des TCRA-Réseau Orizo n'entend pas revenir sur le gel des salaires en 2021 et négocie sur une augmentation pour l'an prochain. Mais l'an prochain le 30 juin-1er Juillet, c'est une nouvelle direction qui sera délégataire des Transports en Commun de la Région d’Avignon. La société publique locale Tecelys prendra la suite de Transdev en fin de contrat sur décision du Grand Avignon. Pour l'actuel directeur des TCRA chez Transdev, Guillaume Godart, Force Ouvrière joue sur les deux tableaux : « Un, il ne faut pas se tromper d’interlocuteur, deux , il ne faut pas mélanger les sujets et on sent quand-même qu’il y a aussi un peu un effet d’opportunité en disant d’un côté on ne sait pas ce qu’il va se passer et de l’autre côté il nous faut de l’argent pour assurer cette sécurité. Nécessairement il faudra à un moment que Tecelys prenne contact avec les salariés et leur donne un petit peu de perspective. »

Le syndicat Force Ouvrière s'inquiète du changement de direction à venir

José Angulo, secrétaire fédéral FO-UNCP chargé des transports urbains souhaite effectivement un rattrapage du pouvoir d'achat sur l'année en cours mais aussi un accord salarial sur 2022 comme garantie au moment où la société de transport urbain changera de main : « Notre première revendication c’est d’avoir au minimum 3 % c’est-à-dire l’inflation de 2021 et de voir ce que ça va donner en 2022 puisque forcément il va y avoir une rupture au mois de juin car Tecelys rentre. C’est pour cela qu’on va réunir les deux partenaires afin d’avoir l’engagement ferme de Tecelys qui respecterait l’engagement que nous pourrions obtenir à trois. »

Les perturbations vont se poursuivre ce samedi 27 Novembre sur les lignes : 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10,, 14,, 20, 30 et P1 . Ainsi que pour les Cityzen Italiens et République, ou encore l'Allobus Courtine. Moins de rames de tramway également.

Un réseau de transport en commun de nouveau perturbé ce samedi

La direction des TCRA recommande de consulter les horaires des lignes sur Orizo.fr ou l’appli Orizo rubrique « recherche d’itinéraire » et de suivre l’état du réseau sur Facebook et Twitter. Il y a ce vendredi 32 % de gréviste pour la direction sur l'ensemble du personnel, Force Ouvrière compte plutôt en chauffeurs au tableau de service ce vendredi : 18 non-grévistes sur 114 prévus en activité selon le syndicat . Des chauffeurs non-grévistes au volant souvent pris à partie par des usagers mécontents alors qu'ils ne sont justement pas dans le mouvement tient à souligner la direction au nom du service publique.

D'autres journées de grève ne sont pas exclues d'ici noël. Le préavis de grève déposé court en effet jusqu'à fin février.