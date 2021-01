Nouvelles lignes de bus au Mans : le projet passe à 60 millions d'euros

Ce jeudi 28 janvier 2021, le conseil communautaire de Le Mans Métropole a voté la poursuite du projet "chronolignes", qui dépasse désormais la simple création de nouveaux itinéraires de bus et prévoit de repenser complètement la circulation sur plusieurs secteurs de la ville. En conséquence, l'enveloppe globale passe à plus de 60 millions d'euros, études comprises, contre 30 au départ.

Un projet qui voit plus grand

Des bus plus rapides et plus fréquents sur des itinéraires strructurants de l'agglomération du Mans : c'est le principe des trois futures "chronolignes" de bus censées remplacer d'ici 2025 les actuelles lignes Setram 4, 5 et 6. Pour améliorer leur régularité, des travaux importants étaient prévus dès l'origine du projet ; la concertation menée à l'automne 2020 a conduit Le Mans Métropole à voir plus grand, avec l'objectif de repenser complètement l'aménagement de certaines voies, ou encore ceux de la place de l'Eperon et de la place Washington.

Sur certains axes seulement, les bus des futures chronolignes circuleront dans des voies réservées, notamment avenue Bollée. Là où ce n'est pas possible, les travaux s'annoncent quand même importants comme avenue Olivier-Heuzé, avec une remise à neuf de la chaussée, l'aménagement de pistes cyclables et des trottoirs.

Lancement des travaux en 2023

Le Mans Métropole prévoit une nouvelle phase de concertation avant les travaux, qui doivent commencer à l'été 2023 pour une mise en service en janvier 2025. Parmi les points qui avaient suscité le plus de débats lors de la concertation, les riverains semblent avoir été entendus concernant la mise à double-sens de la rue d'Eichtal pour la future ligne C4. Le scénario présenté en conseil communautaire prévoit dans ce secteur un tracé similaire à celui de l'actuelle ligne 4, avec un passage boulevard Anatole-France.