Nouvelles mobilités : trottinette électrique, gyropode, pour les utiliser, vaut mieux être formé

C'étaient des jouets, ce sont maintenant de véritables moyens de transports : les trottinettes électriques ou les gyropodes. Vous savez ces monoroues électriques sur lesquelles on circule en équilibre. Ils ont un nom : les engins de déplacement personnel motorisés, EDPM pour les intimes. On en voit de plus en plus sur les routes, et ils sont entrés dans le code de la route depuis octobre 2019. Il y a donc des règles de sécurité qui s'appliquent. Pour les présenter aux Niortais, un village des mobilités a été installé ce samedi place du donjon.

Pas facile de tenir en équilibre sur un gyropode. © Radio France - Thibault Lecoq

Quentin Morette est le co-fondateur de Tworoule, une société qui sensibilise et forme les citoyens aux bons gestes pour se déplacer en EDPM. C'est lui qui dirige l'initiation à Niort. "On ne peut pas circuler sur les trottoirs. S'il y a des pistes et des bandes cyclables, il faut circuler d'abord, en priorité dessus", rappelle-t-il. S'il n'y en a pas, c'est direction la chaussée, le plus à droite possible. Si des voitures sont garées, il faut se décaler d'un mètre cinquante pour éviter de se prendre une porte qui s'ouvre. Sur une trottinette, les freins doivent être en bon état, des lumières sont obligatoires. Le casque est très fortement recommandé, et le gilet jaune obligatoire dès que la visibilité est mauvaise. Il ne s'agit pas tant de voir que d'être vu. Interdit aussi : les écouteurs et le téléphone dans les mains. "Ça réduit l'ouïe et donc ça réduit un de nos sens qui nous permettrait d'anticiper le danger", explique Quentin Morette.

Un besoin de s'assurer

Le village, notamment porté par la Maif, sert aussi à promouvoir le fait d'avoir une assurance quand on circule sur ce nouveau type de transport. À 25 kilomètres/heure, percuter un piéton ou un cycliste peut créer de graves blessures. "Je m'assure pour tous les dommages que je vais créer aux autres", assure Jean-François Heuzé, le responsable action mutualiste à la Maif, et pour ceux qu'on peut subir. Il prend en exemple des accidents graves qui ont pu avoir lieu. Ces EDPM étant chers, pour lui, c'est aussi important de s'assurer.