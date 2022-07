Départs en vacances : pas d'annulations de vols ce weekend à l'aéroport de Roissy

Le trafic s'annonce normal ce weekend à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Tous les vols sont maintenus pour le départ en vacances, annonce de la Direction générale de l'aviation civile. En cause : la levée du préavis de grèves des pompiers des aéroports de Paris. Ces derniers se disent, pour le moment, satisfaits des négociations entre leur syndicat CGT et le Groupe ADP. Un accord a été trouvé.

La CGT estime que la résolution du conflit social est "sur la bonne voie". Daniel Bertone, délégué syndical chez ADP a confié à l'AFP qu'une "proposition plutôt intéressante" avait été formulée par la direction. Elle doit être soumise à une assemblée générale du personnel vendredi matin.

Mais le mouvement continue

De leur côté, les syndicats CGT d'Air France et d'Aéroports de Paris ont maintenu leur préavis de grève pour Orly. Roissy-Charles de Gaulle est aussi concerné avec une mobilisation prévue par la CGT ADP. Des perturbations sont donc à prévoir. D'autant plus qu'il manque toujours un nombre important de personnels. "Les effectifs ont chuté pendant tout le Covid et c'est très compliqué de travailler sereinement", alerte Laurent Dahyot, secrétaire général CGT Air France.

La mobilisation sociale devrait reprendre le 13 juillet avec un front commun : un appel unitaire à la grève est lancé avec une manifestation. Les revendications restent inchangées : une revalorisation salariale et plus d'effectifs. Tous les secteurs sont concernés : Air France, le Groupe ADP mais aussi la restauration et la sureté. "Ça va pas s'arranger du jour au lendemain, les salariés en ont marre", prévient Laurent Dayot.