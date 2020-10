Nouvelles pistes cyclables sur les boulevards à Bordeaux : "sept minutes de retard au pire" en voiture

Invité de France Bleu Gironde ce lundi matin, l'adjoint à la mairie de Bordeaux Didier Jeanjean, en charge de la nature et des quartiers apaisés a dressé un bon bilan des pistes cyclables sur les boulevards. Elles génèrent moins de pollution, et sept minutes de retard au maximum, selon lui.

Les aménagements en faveur des cyclistes se poursuivent à Bordeaux. Pierre Hurmic, le maire, a déjà annoncé la création de 30 kilomètres de pistes cyclables. Une réunion a également lieu ce lundi 5 octobre concernant la création d'une piste cyclable sur le cours de la Somme. Dans ce contexte, l'adjoint au maire Didier Jeanjean, en charge de la nature et des quartiers apaisés, a dressé un bon bilan des pistes cyclables sur les boulevards. Des pistes crées pour le confinement, mais qui ont vocation à être pérennisées.

Didier Jeanjean dans les studios de France Bleu Gironde, ce lundi 5 octobre. © Radio France - Thomas Coignac

Sur les boulevards, "sur 45 minutes de trajet, vous cumulez, au pire, à l'heure de pointe, sept minutes."

Sur les boulevards, Didier Jeanjean se satisfait d'abord des effets environnementaux. "Pour la première fois, le taux de pollution a baissé au dernier relevé, là où, sur le reste de la métropole, les taux de pollution sont revenus à l'avant confinement. Donc il y a une vraie diminution". Une baisse de la pollution et pas forcément une augmentation du temps de trajet, selon lui. "Aujourd'hui, on cumule sept minutes de retard de Latule jusqu'à Chaban-Delmas. Sur 45 minutes de trajet, vous cumulez, au pire sur un relevé à l'heure de pointe, sept minutes. Tout le reste, on tombe à quatre, puis une minute". Un test que l'élu juge donc "très encourageant".

"C'est faux" de dire que moins de voies correspondent à plus de bouchons

Sur les boulevards et certains autres axes, comme le cours de l'Yser, Didier Jeanjean juge que "la chose contre laquelle on doit lutter, ce sont les idées reçues. La première, c'est si vous diminuez le nombre de voies, vous allez augmenter la congestion. En fait, c'est faux, l'infrastructure crée le flux. Plus vous mettez de voies, plus vous avez de véhicules." Supprimer des voies, pour les dédier au vélo, c'est donc inciter ceux qui viennent des "extra-boulevards" à prendre d'autres moyens de transports. "Ces gens là ont à leur disposition des parkings-relais, des trams, des bus, des vélos", énumère l'élu.

Ce lundi, Didier Jeanjean a aussi insisté sur la concertation, "c'est la grande différence avec ce qui pouvait se passer avant", dit-il. Sur la route de Toulouse, "_nous avons reçu les associations des commerçants, l'association des riverains, et nous recevons pour une deuxième réunion les habitant_s". Après ces réunions, pendant un an "on va tester tous ensemble, tous les usagers. C'est à dire qu'aujourd'hui, on prendra des décisions sur quelque chose qui a été testé en réel. Et ce sont les usagers qui vont décider".

Des expérimentations vont aussi concerner les dimanche sans voiture. "Cette journée peut nous servir de base de réflexion avec les usagers pour expérimenter des artères piétonnes, par exemple", souhaite Didier Jeanjean.