Nuisances à l'aéroport de Bâle-Mulhouse : plus de 200 poursuites engagées l'an dernier

Le nombre de poursuites contre des compagnies aériennes pour non-respect des règles environnementales sur les aéroports français a augmenté de 222% en 2022. C'est ce que dit l'Acnusa , l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Selon son rapport annuel, l'aéroport de Bâle Mulhouse, dans le Haut-Rhin, est le troisième aéroport français le plus concerné, avec 202 amendes infligées l'an dernier pour 84.000 mouvements d'avion (soit 24 PV pour 10.000 mouvements). La plateforme helvético-alsacienne arrive juste derrière Paris Charles de Gaulle et Nantes.

ⓘ Publicité

Pourtant, l'aéroport avait pris les devants. En février 2022, l'EuroAirport avait annoncé la fin des vols après 23h. Mais dans les faits, des compagnies comme Easyjet atterrissent parfois en retard, bien au delà de cette limite. Alors Bruno Wollenschneider président de l'ADRA, l'association de défense des riverains de l'aéroport plaide estime que la mesure n'a pas été efficace pour les riverains.

"On a appelé cela la mesure passoire. Parce que deux avions qui sont programmés à 22h50 ne vont pas pouvoir partir tous les deux en même temps. Donc sur les premiers mois, il n'y avait pas de différence quasiment. Ensuite des efforts ont été faits. Mais au final, il y a quand même parfois un embouteillage, les avions ne peuvent pas tous décoller en même temps et du coup les mesures ont eu pour effet que le bruit a même augmenté vers 23h- minuit" estime le représentant des riverains.

D'après le président de l'ADRA ce sont par exemple les avions de la compagnie Easyjet qui n'arrivent pas à tenir les cadences imposées et qui finissent leur journée en retard. Pourtant l'aéroport de Bâle Mulhouse assure tout faire pour limiter ce genre de nuisances et affirme avoir progressé radicalement, depuis l'imposition de la règle des 23h.

Des créneaux pour anticiper les départs de vols fret tard le soir

"On a pu baisser les départs après 23h de 70% par rapport à 2019. Il reste donc 30% de départs qui ne devraient pas avoir lieu. Et on a multiplié par trois le nombre de soirs où les avions ne partent pas après 23h. En 2022, on avait 200 jours dans l'année où les avions n'ont pas décollé après 23h, c'est trois fois plus qu'en 2019. Donc il y a eu des effets positifs. Mais aussi beaucoup d'avions qui ont décollé après 23h et c'est là qu'il faut que l'on travaille" répond Marc Steuer, directeur adjoint de l'EuroAirport.

Les riverains eux demandent une règle ferme des 23h, sans aucune possibilité de vols au-delà. "Après 23h, plus de survols. Point à la ligne. Les riverains ont le droit au sommeil. L'OMS recommande 8h de sommeil. Nous, s'il n'y a plus de décollages après 23h, les premiers avions atterrissant vers 5h, cela nous fait quand même que 6h de sommeil, alors il faudrait une règle qui dise après 23h, c'est terminé" reprend Bruno Wollenschneider.

Impossible, répond Marc Steuer. "C'est une limite très dure pour les compagnies aériennes. Surtout les compagnies de fret dont le business model est de décoller tard le soir pour faire livrer les colis dans le pays de destination le lendemain matin. Et ce business model impose aux avions de partir le plus tard possible. Et anticiper le couvre feu, c'est remettre en cause leur modèle économique. Pour éviter d'en arriver là, on travaille avec ces compagnies pour qu'elles anticipent leurs départs. Et sur l'année écoulée, on a pu constater que les compagnies aériennes ont joué le jeu elles ont baissé leurs départs d'après 22h30 d'environ 10%" explique Marc Steuer.

Volotea pointée du doigt au niveau national

Côté compagnies, c'est la low-cost espagnole Volotea qui est l'une des plus poursuivies. Avec 48 amendes pour 10.000 mouvements en France l'an dernier. Volotea, qui dessert l'aéroport de Strasbourg Entzheim et base un avion sur la plateforme du Bas-Rhin. Les associations de riverains se plaignent de vols qui violeraient selon eux régulièrement le protocole en place à Strasbourg (plateforme non soumise au contrôle de l'Acnusa), avec un dernier atterrissage prévu à minuit maximum.

"On subit les vols de la compagnie Volotea. Qui revient en pleine nuit. Cela concerne les vols en provenance de Nice et Bastia, ils sont programmés à 23h55, ce qui est beaucoup trop tard. Ils veulent respecter le protocole d'accord qui interdit les vols après minuit. Mais ils sont incapables de respecter les horaires, et parfois ils arrivent à 1h du matin. Les riverains sont vraiment gênés l'été" estime Francis Rohmer président de l'UFNASE l'union fédérale contre les nuisances de l'aéroport de Strasbourg.

Un avion Volotea en approche de Strasbourg-Entzheim © Maxppp - Maxppp

La direction de l'aéroport de Strasbourg répond qu'elle applique un protocole strict. Avec 0 décollage autorisé après 23h30 et 0 atterrissage après minuit. Sauf pour l'avion Volotea basé à Strasbourg qui doit pouvoir se poser en cas de retard pour regagner sa base. Elle ajoute que cet avion est soumis à des aléas qui dépassent la simple compétence de la plateforme strasbourgeoise, comme des régulations du trafic aérien.

Plus globalement les aéroports alsaciens estiment aussi que les problèmes d'organisation viennent au départ de l'augmentation très rapide des vols et de la fréquentation des aéroports après l'épidémie de Covid.