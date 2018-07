Bastia, France

Partout en Méditerannée, les zones portuaires sont réputées pour être bruyantes. On y croise cargos, poids lourds, car ferrys et voitures de tourisme. Un phénomène accru durant les périodes d'activité touristique. Une étude financée par l'Europe a été lancée sur Bastia. Elle est censée trouver le moyen de réduire ce(s) bruit(s).

Il s'agit aujourd'hui de se focaliser plus sur l'activité portuaire et notamment le flux automobile, en ne perdant pas de vue que nous sommes un petit port, dans centre urbain, et que notre principale préoccupation, c'est les riverains, mais aussi les personnels portuaires". Mado Guidicelli, coordinatrice générale des ports à la Chambre de commerce de Haute-Corse.

Les riverains des ports en Méditerranée se plaignent

Directement concernés, les transporteurs maritimes sont prêts à s'investir pour diminuer le bruit de leurs bateaux.

Nous avons depuis longtemps installé des silencieux sur les cheminées des navires, suite à des signalements des autorités portuaires et des riverains. Et depuis des années, on ne nous a plus posé de question sur ces phénomènes-là". Pierre Mattei dirigeant de la Corsica Ferries.

La Moby Lines aussi dit avoir agi pour résoudre le problème.

Etant donné la levée de bouclier des riverains, à Nice, Bastia et ailleurs, on a demandé conseil à des organismes européens agréés qui nous on conseillé des modifications. Nous les avons faites, cela nous a coûté un million. Aujourd'hui, les bateaux ne dépassent pas 50 décibels". Fabien Paoli, président de la Moby Lines.

Les compagnies maritimes plaident à nouveau pour un port ailleurs qu'en ville à Bastia, pour régler définitivement les problèmes de nuisances sonores.