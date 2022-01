Nuisances sonores la nuit : des élus et des associations demandent un couvre-feu à l'aéroport de Toulouse

France Nature Environnement et le CCNAAT (collectif contre les nuisances aériennes de l'aéroport de Toulouse) ont récemment lancé un appel à soutenir, dans le cadre du plan de prévention du bruit dans l'environnement, l'intégration d'une demande de l'étude du couvre-feu comme l'un des scénarios possibles pour réduire le bruit sur l'aéroport de Toulouse Blagnac. Demande réitérée ce mercredi 19 janvier en Commission consultative sur l'environnement (CCE), à laquelle participent les collectivités territoriales et la préfecture.

Les nuisances nocturnes en hausse selon les riverains

Dans cette commission, figurent outre FNE et le CCNAAT, les associations de riverains des quartiers Ancely et Arènes romaines, Lardenne, St Martin-du-Touch mais aussi des collectifs des communes de Cornebarrieu, Ramonville ou encore Merville. Ces associations estiment que le nombre d'habitants soumis au bruit nocturne des avions à Toulouse a fortement augmenté, +73% entre 2006 et 2017. Les derniers relevés dépasseraient même, selon elles, les projections pour 2030.

Par ailleurs, ce couloir aérien nocturne semble s'être étendu au fur et à mesure des années. L'épicentre des nuisances se trouvait jusqu'alors autour de la Cépière, depuis St Martin-du-Touch jusqu'à la Faourette. Le bruit des avions la nuit touche aussi désormais Papus voire Empalot plus au sud. Et les habitants du quartier Saint-Agne entendent eux, selon le sens du vent, ces appareils qui atterrissent tardivement le dimanche soir notamment, au retour des week-ends.

Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, lui se dit favorable à la suppression des vols commerciaux entre minuit et 6h. "Nous avons des éléments qui nous laissent à penser que la voix de la Ville de Toulouse pourrait peser auprès de la DGAC et que les vols nocturnes pourraient être déplacés vers le nord de l'agglo (Merville, Larra, Aussonne). Nous ne souhaitons pas déplacer le problème", résume Chantal Beer-Demander, la présidente du CCNAAT.

Un couvre-feu c'est quoi ?

Il faut d'abord rappeler qu'à Toulouse, contrairement à Orly, Nantes, Strasbourg ou Bâle-Mulhouse, il n'existe pas de règles concernant les vols de nuit, sinon l'interdiction depuis 2010 de faire voler les avions les plus bruyants entre minuit et 6h. Dans les faits, cela ne concerne que les très vieux appareils, et pas forcément les plus gros. Un A380, par exemple, est autorisé à voler de nuit à Blagnac.

Ce que veulent les associations et certains élus, c'est la suppression pure et simple de tous les vols entre 23h30 et 6h du matin, "notamment certaines compagnies low-cost soit parce qu'elles sont coutumières des retards, soit parce qu'elles ont les créneaux les plus tardifs", détaille Chantal Beer-Demander. Demandée aussi sur cet horaire, la suppression du frêt aérien, et montrés du doigt les gros et parfois vieux appareils des transporteurs de marchandises. Les élus communistes de la région Occitanie demandent d'ailleurs dans un courrier au préfet que ce frêt soit réorienté vers le ferroviaire ou vers d'autres plateformes aéroportuaires régionales.

Le couvre-feu comprendrait aussi l'idée de réduire les vols entre 6h et 7h, et entre 22h et 23h30. Bien que le trafic à Blagnac soit encore inférieur de moitié à 2019, avant la crise, une poignée d'avions décollent avant 7h le matin, et atterrissent après 22h ce soir, en semaine. Mais le dimanche soir en ce moment, une quinzaine d'appareils arrivent dans le ciel toulousain entre 22h et 23h30.

Quant au cas Airbus, il est à la fois hors-sujet et le cœur du problème. Les vols d'essais du constructeur se déroulent dans l'immense majorité en journée, tous comme les opérations des Beluga, ces avions XXL capables de transporter des pièces aéronautiques, qui volent au plus tard jusqu'à 21h. Airbus n'a donc, pour le moment, pas besoin de créneau nocturne. Mais sait-on jamais, un jour peut-être... Et il ne faudrait pas mettre des bâtons dans les ailes du géant industriel.