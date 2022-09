Nuisances sonores : la SNCF prévoit des travaux pour réduire le bruit dans certaines villes bourguignonnes

Depuis 2018, SNCF réseau conduit des études pour mesurer le bruit dans certaines communes de Bourgogne-Franche-Comté. Près de 400 zones sensibles ont été recensées et des travaux vont être lancés dans les mois à venir.

Vivre près d'une voie ferrée implique de vivre avec le bruit. Mais pour limiter les nuisances sonores, la SNCF a décidé de lancer des travaux dans près de 40 communes de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire. Jérôme Grand, le directeur de SNCF réseau en Bourgogne-Franche-Comté fait le point sur France bleu Bourgogne.

Vos services ont identifié 400 points noirs en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire. À partir de quel moment vous estimez qu'il y a trop de bruit ?

Il y a des seuils réglementaires, on ne doit pas aller au dessus de 68 décibels. Pour vous donner une idée, c'est à peu près le bruit d'un aspirateur. Une fois qu'on a effectué le diagnostic, grâce à France Relance, le plan de relance de l'État, on a 7,2 millions d'euros qui vont être consacrés à des travaux pour que les riverains subissent moins de bruit.

Le but, c'est soit d'isoler les fenêtres et les bâtiments, soit d'installer des écrans antibruit le long de la voie.

Comment vont se dérouler les travaux ?

Dans un premier temps, nous allons désigner un prestataire qui va aller contacter directement les habitants qui ont été identifiés. Et puis, avec eux, on va déterminer un programme de travaux. Généralement, ce sera le remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres plus plus isolées. Et lorsque ce n'est pas possible de faire cette isolation de fenêtres, on va étudier, dans ces communes, des écrans antibruit qui permettront de protéger une zone un peu plus large.

Et qui va payer ces travaux ?

Ce sera entièrement gratuit pour les habitants et il faudra évidemment leur accord pour installer ces nouvelles fenêtres. Les 7,2 millions d'euros viennent du plan France Relance.