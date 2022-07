Nuisances sonores : trop d'avions dans le ciel de Vern-sur-Seiche, près de Rennes

Un collectif d'habitants de Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine) manifeste samedi 9 juillet à partir de 10h devant l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques. Depuis mars 2022, les avions ont changé de trajectoire au décollage et survolent la commune provoquant de sérieuses nuisances sonores.

La quiétude de Vern-sur-Seiche, près de Rennes, mise en place par des survols d'avions de plus en plus nombreux

Il y a trop d'avions dans le ciel de Vern-sur-Seiche près de Rennes. C'est ce que dénonce un collectif d'habitants et la municipalité qui appellent à manifester à partir de 10H samedi 9 juillet devant le hall d'entrée de l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques. Depuis mars 2022, les avions ont changé de trajectoire au décollage et survole la commune de 8000 habitants.

Dès que les premiers avions ont décollé vers l'est et sont passés au dessus de ma commune, le téléphone de la mairie n'a pas arrêté de sonner car les gens ont subi des nuisances sonores très rapidement - Stéphane Labbé, maire de Vern-sur-Seiche

C'est pour soulager les habitants de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, la commune voisine de Rennes Métropole, victimes de nuisances sonores au décollage des avions, que les trajectoires ont changé. Les vols ne devaient se faire qu'au-dessus de zones boisées ou agricoles, mais dans les faits toute la commune de Vern-sur-Seiche, dont le centre-bourg, est touchée. De nombreux particuliers doivent subir ces nuisances en journée "on entend davantage les avions le soir notamment" déplore Véronique, une Vernoise de longue date "ça fait du bruit, c'est très gênant".

Une motion de la commune

La ville de Vern-sur-Seiche se mobilise contre cette situation et déplore le manque d'information de la part des pouvoirs publics. A cela se rajoutent des inquiétudes car les avions survolent un réservoir pétrolier classé Seveso "ce n'est donc pas sécurisé si un avion s'écrase sur ce pipe-line" s'inquiète Stéphane Chabot, conseiller municipal délégué. Une motion contre ces nouvelles trajectoires a été votée en conseil municipal. A Vern-sur-Seiche, on a l'habitude des bruits des avions à l'atterrissage, mais pas au décollage "plus d'une quinzaine d'avions par jour survolent la commune après leur décollage de l'aéroport de Rennes" explique le maire Stéphane Labbé "il faut retrouver une trajectoire qui passe au-dessus de la campagne comme au-dessus du bois de Soeuvres, ce qui ramener de la quiétude à la population" .

Suite à une rencontre avec des élus et un riverain, le sous-préfet de Rennes s'est engagé à réaliser une étude dont les résultats doivent être connus prochainement.